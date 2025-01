Alla carica Ravenna, proibito sbagliare. Sfida a un Tuttocuoio rimaneggiato

Con un Nappello in più, ma con un Venturini in meno. Il Ravenna che oggi, per la terza giornata di ritorno del campionato di serie D, scende al ‘Leporaia’ di Ponte a Egola, in provincia di Pisa, per affrontare il Tuttocuoio di San Miniato (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Cerea di Bergamo; diretta tu sul canale 14 di TeleRomagna) presenta due novità importanti nella lista dei convocati di mister Marchionni. Nappello torna disponibile dopo il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori per sette turni e che in pratica (unitamente alle precedenti tre giornate di squalifica) gli ha impedito di essere ‘utile’ alla causa sotto la gestione del nuovo allenatore.

Di rilievo è invece il forfait che ha costretto il tecnico giallorosso a lasciare a casa il difensore centrale Venturini, schierato titolare 17 volte su 19, e messo ko da un dolore alla schiena. Al suo posto giocherà Agnelli, come successo nel 3-0 casalingo contro il Piacenza, con Amoabeng nelle vesti di alternativa. Il Ravenna – secondo della classe con 44 punti a -1 dal Forlì – arriva a questo impegno col vento in poppa, dato dalla lunga striscia di risultati positivi (14 quelli complessivi; 12, fra cui 11 vittorie, quelli della gestione Marchionni). E ci arriva a organico pressoché completo. All’appello mancano anche i baby Mereghetti e Drapelli, che però non hanno mai giocato in campionato, e il centravanti Abdel Zagré, che attende sempre il permesso di soggiorno per poter essere tesserato.

Sulla carta stanno peggio i toscani. Il Tuttocuoio infatti, pur occupando la settima posizione con 29 punti, e pur in serie utile da 6 turni (3 vittorie e 3 pareggi), è annunciato in formazione rimaneggiata. Già domenica scorsa a Castel Maggiore, nell’1-1 col Progresso, mister Firicano si era presentato con 13 giocatori di movimento, e non aveva effettuato cambi. Stavolta, le defezioni sono 7. Mancheranno Severi, Sansano, Fino, Acosty, i figli d’arte Massaro e Di Natale (che sono anche i due attaccanti più prolifici, rispettivamente con 5 e 3 gol), oltre a Salto, che segnò il gol dell’andata, e che è in procinto di approdare al Chieti. Sono in forse invece gli influenzati Bardini e Centonze, oltre che Lorenzini e Carcani.

All’andata, il Ravenna vinse 2-1 con due rigori trasformati in zona Cesarini da Nappello e Manuzzi: "Sulla carta – ha commentato il tecnico ospite Firicano – si tratta una partita proibitiva e dal pronostico chiuso, ma i miei giocatori mi stanno sorprendendo. Oltretutto c’è rimasto un po’ di amaro in bocca per il ko dell’andata, maturato su rigore dopo che eravamo riusciti a pareggiare". La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan Onofri, Esposito, Agnelli, Rrapaj; Lordkipanidze, Rossetti, Ilari; Guida, Manuzzi.