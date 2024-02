All’Associazione Arturo Pratelli. Presentazione del libro di Fabio Cannoni. Il racconto di trent’anni di storia e ricordi

Una piacevole serata, quella che si è svolta martedì sera nei locali dell’Associazione Arturo Pratelli: in via Tommaso Pendola la seconda presentazione del libro di Fabio Cannoni ‘Certi amori non finiscono, dal principio alla liBidine’ (Eclettica Edizioni), condotta da Simone Taddei (nella foto i due).

Le prime copie sono andate letteralmente a ruba, ma è già disponibile la nuova ristampa. In ‘Certi amori non finiscono’ lo storico tifoso bianconero Fabio Cannoni ha raccontato trent’anni di ricordi, con articoli e foto. Trent’anni di gioie, sconfitte, passione e chilometri. Trent’anni di storia attraverso i cambiamenti che ci sono stati dentro e fuori dagli stadi. Una storia nata in Serie D e culminata con la storica promozione in B del 2000. Al seguito del Siena calcio… Trent’anni di vita, da leggere tutti d’un fiato. Un amore che non finirà mai, al di là della categoria.