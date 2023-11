Alle 14.30 a Villa San Filippo. Bolzan: "Pronti per il big match». Spagna: "Sarà una gara tosta»

CIVITANOVA

"Non mi era mai capitato di stare fermo così a lungo: grazie a tutti per l’affetto. La Sangiustese Vp? Una rosa forte, dovremo farci trovare pronti". Così Stefano Spagna, attaccante della Civitanovese, al rientro da un lungo infortunio e speranzoso di ritagliarsi un ruolo da titolare nella sfida in programma oggi, alle 14.30 al comunale di Villa San Filippo, contro la Sangiustese Vp. "Mi aspetto una partita tosta – avverte Spagna -, avremo di fronte una squadra allestita per stare in alto. Conosco il loro allenatore e vari giocatori, la posizione in classifica non rispecchia la forza del team. Hanno un ottimo centrocampo d’esperienza con Omiccioli e Trillini e in attacco calciatori forti come Minella". La formazione allenata da Dario Ruben Bolzan, a quota sei punti, occupa il penultimo posto assieme a Tolentino, Monturano Campiglione e Montegiorgio. L’unica vittoria risale alla prima di campionato, poi una serie negativa di quattro sconfitte e tre pareggi. Al contrario, i rossoblù di Sante Alfonsi hanno costruito un percorso differente: dopo il tonfo nell’esordio contro l’Urbino, sono stati ottenuti cinque successi e due pareggi, totalizzando 16 punti. Ad eccezione del primo e dell’ultimo turno giocato, a Paolucci e compagni è però mancato l’aiuto proprio di bomber Spagna: "è stata dura, ma – confessa - squadra, staff e tifosi non mi hanno mai fatto pesare questa situazione". Dunque, è pronto per segnare? "Speriamo. Anzitutto – dice sorridendo - ci auguriamo di fare quanti più punti possibile, poi il gol sarà la ciliegina sulla torta". Infine, una riflessione sul pareggio di mercoledì scorso contro il Montegranaro: "quando incontri squadre che si chiudono non è semplice. Comunque - conclude il classe 1991 - le occasioni ci sono state, è mancato solo quel pizzico di fortuna e di bravura in più negli ultimi metri".

Francesco Rossetti