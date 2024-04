Alle 15 all’Helvia Recina. Ruani: "Maceratese, c’è da vincere le ultime tre partite e poi tireremo le somme»

"Proviamo a vincerle tutte e poi tireremo le somme". Pieralvise Ruani, allenatore della Maceratese, pensa a un finale di stagione al massimo e per centrare l’obiettivo c’è da battere la Jesina alle 15 di oggi all’Helvia Recina. Centrare i playoff appare un traguardo quasi irraggiungibile, solamente la matematica lascia aperte le porte, davanti ai biancorossi ci sono infatti troppe squadre che rendono il compito difficilissimo, se non impossibile. Contro i leoncelli non ci saranno gli infortunati Martedì, Damiano e Iulitti, rispetto a sette giorni fa si registrano i rientri di Gagliardini, Luciani, Mancini e Strano che hanno scontato il turno di squalifica nel match perso a Castelfidardo. Dall’altra parte l’allenatore Simone Strappini non potrà fare affidamento su Trudo, Cordella, Thiago e Pablo Capomaggio.

Mancano ancora tre turni alla fine della stagione e per i biancorossi c’è l’obbligo di finirla in una migliore posizioni di classifica con i giocatori che sono sotto esame. La società sta infatti già iniziando a pensare alla prossima stagione e anche queste ultime partite rappresentano ulteriori esami per capire su quali elementi fare affidamento, anche se la sensazione che i biancorossi si presenteranno al via con diverse novità dopo un’annata nettamente al di sotto delle aspettative e degli investimenti.