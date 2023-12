Alle 20 a senigallia. La carica dei 500. I tifosi ci credono:: "Scriviamo la storia»

L’adrenalina nella tifoseria giallorossa (che sta lavorando a una coreografia semplice, ma di impatto) cresce di ora in ora. "Scriviamo la storia, tutti a Senigallia", l’invito social. Alle 11.30 si chiuderà la prevendita dei biglietti nominativi (costo 10 euro, gratis per i nati dall’anno 2008). Quasi cinquecento i biglietti staccati nella città "senzatesta". Chi è senza tagliando non potrà recarsi stasera allo stadio in quanto la biglietteria sarà chiusa. Restrizioni causate dagli incidenti avvenuti meno di due settimane fa nella gara di campionato alla Helvia Recina sempre tra Maceratese e Osimana, prima e dopo la partita. Intanto la Polizia Locale di Senigallia ha emanato le disposizioni di accesso allo stadio con tanto di percorso e parcheggio riservati ai tifosi dell’Osimana. Dall’uscita del casello autostradale di Senigallia della A14 si dovrà procedere verso la Complanare direzione nord, uscita via Po, rotatoria ospedale, via Cellini, via Campo Boario fino al parcheggio riservato.