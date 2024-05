Allenatore e diesse. Il Sassuolo riparte da Grosso e Palmieri

Fabio Grosso (foto) è il nuovo allenatore del Sassuolo, mentre Francesco Palmieri è il direttore sportivo. la conferma del primo dovrebbe arrivare oggi, mentre per il secondo c’è l’ufficialità. Grosso ha vinto la Serie B con tre giornate di anticipo nel 2022/23 con il Frosinone.

Il Sassuolo, per quanto riguarda la poltrona di diesse, ha optato per una soluzione interna, visto che lo stesso Palmieri per nove stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile. Cinquantasette anni, ex attaccante di Lecce, Sampdoria e Bari, si era occupato dei giovani anche al Parma fino al 2015, prima del fallimento.