Allenatori. I marchigiani esonerano Pagliari La Recanatese ha esonerato il tecnico Giovanni Pagliari dopo una serie di risultati negativi. Nonostante il successo di due stagioni fa, la squadra ha perso la retta via e si trova al terz'ultimo posto in classifica. L'addio è stato concordato consensualmente e Pagliari ha dimostrato professionalità in questo momento difficile.