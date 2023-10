Allenatori. Il pari in Romagna costa la panchina a mister Donadel

Era sulla graticola già prima del match di domenica pomeriggio al ’Neri’. E quel pareggio contro il Rimini è stato ’fatale’ a Marco Donadel, il tecnico che ieri l’Ancona ha sollevato dall’incarico. Non un fulmine a ciel sereno, quindi, considerando soprattutto le ambizioni con le quali il club marchigiano aveva iniziato questo nuovo campionato di serie C. L’Ancona ha subito voltato pagina richiamando in panchina Gianluca Colavitto, il tecnico che proprio Donadel aveva sostituito nell’ultima parte della scorsa stagione, dopo l’esonero. Quindi, l’Ancona ha deciso di mettersi nelle mani di un tecnico che già conosce decisamente bene l’ambiente e anche la squadra. Colavitto, dopo appena qualche giorno di lavoro sul campo, debutterà nuovamente sulla panchina dell’Ancona giovedì pomeriggio nel match casalingo contro l’Arezzo.