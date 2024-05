Allenatori. Tolentino, in lizza anche Nocera. Buratti confermato

C’è anche Francesco Nocera (foto) tra i possibili allenatori del Tolentino, nella lista ci sono pure Paolo Passarini e Daniele Marinelli. A Macerata c’è prima di tutto da sciogliere il nodo direttore generale, nei giorni scorsi c’è stato un colloquio con Stefano Serangeli la cui candidatura appare al momento in dubbio considerando che non trova terreno fertile in società il suo suggerimento di affidare la panchina a Matteo Possanzini. Il Matelica è alla ricerca di un tecnico dopo l’addio con Passarini che ha portato la squadra in Eccellenza: ci sono stati contatti con Marinelli, Giuseppe Santoni e Nico Mariani. Quest’ultimo è reduce dalla positiva stagione con il Montefano dove la dirigenza inizierà a programmare la stagione dalla prossima settimana. Il Fabriano sta pensando a Bonura e il Montegranaro a Eddy Mengo. Il Trodica ripartirà con Roberto Buratti in panchina e sono elevate le possibilità che possa rimanere l’attaccante Pampano. La Sangiorgese sarà affidata ancora al duo Osvaldo Jaconi ed Enos Polini. Il Camerino affida la panchina a Gianluca Giacometti in vista del campionato di Prima categoria. Il neo tecnico dei ducali vanta esperienze dall’Eccellenza alla Prima categoria, oltre ad avere anche lavorato nei settori giovanili come allenatore e responsabile. Adesso si inizierà a programmare la stagione. In seconda categoria il Cska Corridonia ha scelto Emanuele Storani come allenatore.