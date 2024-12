Allievi e Giovanissimi. Contro il Padova alzano la voce solo gli Under 15 di Brocchini

Un punto in tasca per l’Under 17 del Rimini sul campo del Padova (1-1). Un autogol ha regalato il pari ai biancorossi. Tutto questo nella giornata in cui la San Marino Academy osservava, come da calendario il proprio turno di riposo. Nel campionato Under 16 il Rimini è stato frenato proprio dal Padova davanti al pubblico amico (3-2). Ai romagnoli non è bastata la doppietta di Boscherini. A secco anche la San Marino Academy sul terreno amico contro l’Arzignano (1-2, gol biancazzurro di Marra). È andata decisamente meglio con il Padova agli Under 15 biancorossi che in Veneto hanno raccolto tutto (2-0) grazie ai gol messi a segno da Aureli e Capelli. Un successo che porta i romagnoli al quarto posto in classifica. Nello stesso campionato niente domenica in campo per i ragazzi della San Marino Academy che hanno osservato il proprio turno di riposo.

Under 17 Serie C. Girone B (13ª giornata): Ferlapisalò-Trento 1-2, Spal-Arzignano Valchiampo (rinviata), Padova-Rimini 1-1, Virtus Verona-Legnago 3-1, Caldiero Terme-Vis Pesaro 0-2, Carpi-Vicenza 1-3, Union Clodiense-Triestina 0-2. A riposo la San Marino Academy. Classifica: Triestina, Virtus Verona 26; Spal 24; Vicenza 23; Feralpisalò 22; Rimini 20; Vis Pesaro 18; Trento 17; Padova 16; San Marino Academy, Caldiero Terme 14; Union Clodiense 13; Legnago 11; Arzignano Valchiampo 6; Carpi 2.

Under 16 Serie C. Girone B (11ª giornata): Gubbio-Caldiero Terme 0-0, Arezzo-Trento 0-2, San Marino Academy-Legnago 1-2, Lucchese-Spal 0-3, Rimini-Padova 2-3, Virtus Verona-Vicenza 3-2, Vis Pesaro-Pontedera 2-1. Classifica: Spal 29; Vicenza 27; Virtus Verona 22; Padova, Trento 18; Rimini 17; Legnago 16; Pontedera 14; Caldiero Terme, Arezzo 10; Vis Pesaro 9; Gubbio, San Marino Academy 6; Lucchese 5.

Under 15 Serie C. Girone B (13ª giornata): Caldiero Terme-Vis Pesaro 0-3, Carpi-Vicenza 0-4, Spal-Arzignano Valchiampo (rinviata), Virtus Verona-Legnago 0-2, Union Clodiense-Triestina 4-3, Feralpisalò-Trento 3-0, Padova-Rimini 0-2. A riposo la San Marino Academy. Classifica: Vicenza 30; Feralpisalò 27; Padova 26; Rimini, Virtus Verona 24; Union Clodiense 19; Trento 18; Legnago 17; Spal 16; Vis Pesaro, Triestina 13; San Marino Academy, Caldiero Terme 11; Arzignano Valchiampo 4; Carpi 2.