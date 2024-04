Allievi e Giovanissimi, gli atleti convocati. Le selezioni di Lazzerini e Tavarini mettono benzina nelle gambe Il selezionatore della rappresentativa giovanile di Massa Carrara ha reso noti i convocati per l'allenamento in vista del Trofeo Toscana. Anche gli Allievi hanno i loro convocati per la sessione di lunedì.