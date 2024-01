Allievi regionali: bella vitoria della lupo grazie ai gol di necchi ghiri e mastrini. Gli azzurrini mettono sotto l’Atletica Castello e raggiungono quota 30 punti

LuPo

2

AtleticA Castello

1

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Ghiselli, D’Aleo, Guelfi, Matellini, Bernieri, Ferri Tommaso, Ferri Enrico, Pezzoni, Necchi Ghiri, Mastrini, Di Santo. A disp.: Bardi, Bui, Felici, Giusti, Lucchini, Netipanyi, Quechtati. All. Chelotti.

ATLETICA CASTELLO: Lutzu, Ignesti, Zatteri, Cudia, Arichini, Lamarca, Parlanti, Badiali, Mannini, Marini, De Leonardis. All. Donadi.

Arbitro: Grimaldi di Carrara.

Marcatori: 3’ Necchi Ghiri, 28’ De Lonardis, 49’ Mastrini.

Note: espulso per doppia ammonizione Mastrini (L).

PONTREMOLI – Sul campo amico del ’Lunezia’ la LuPo torna alla vittoria, dopo la sconfitta di misura in casa del Pietrasanta, rimandando sconfitta l’Atletica Castello di Firenze col risultato di 2-1. Un successo importante per gli azzurrini di Giorgio Chelotti in un match che era cominciato nel migliore dei modi con l’immediato vantaggio di Necchi Ghiri, bravo nell’incrociare dalla sinistra con un tiro che diventava imprendibile per l’incolpevole Lutzu, quando correva il 3’ di gioco. Lunigianesi che prima della mezzora a causa di un... bisticcio difensivo sono stati raggiunti sul pareggio. All’inizio della ripresa Mastrini riportava avanti i lunigianesi con un bel colpo di testa su corner preciso di Pezzoni. Poi lo stesso Mastrini rimediava l’espulsione per doppia ammonizione ma gli azzurrini riuscivano lo stesso a portare in fondo il risultato. La LuPo ora è a quota 30 punti, a +12 sulla quintultima. Nel prossimo turno l’undici lunigianese sarà ospite sulle rive del Serchio del temibile Valle d’Ottavo.