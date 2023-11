Allievi regionali: GIORNATA SOTTOTONO PER I RAGAZZI DI CHELOTTI, MA NIENTE DRAMMI. Pontremolese costretta alla resa nello scontro diretto con la Fortis Juventus

Fortis Juventus

2

Pontremolese

0

FORTIS JUVENTUS: Vaghini, Cecchi, Bini (79’ Rossi), Bucelli (71’ Nencini), Baldini (71’Gamberi), Galeotti, Belli, Pieri, De Simone (88’ Pazzi), Luordo (40’Naldi), Paoli (76’ Borselli). All. Fusi.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Bardi (79’ Ghiselli), Felici, Pilati (33’ Carnesecca), Bernieri, D’Aleo, Ferri Tommaso (59’ Bui), Di Santo (74’ Thiago), Pezzoni (77’ Giusti), Necchi Ghiri (46’ Nabil), Ferri Enrico (46’ Lucchini). All. Chelotti.

Arbitro: Aldi del Valdarno.

Marcatori: 17’Belli, 74’ Cecchi.

BORGO SAN LORENZO – Nel big match tra le due seconde forze del campionato regionale Allievi, Fortis Juventus e LuPo, si pensava di vedere gli azzurrini di Chelotti proseguire l’inseguimento alla reginetta solitaria Pistoia e invece si sono visti i giovani gigliati nuova edizione che con un gol per tempo hanno fermato l’avanzata dei lunigianesi. Detto dei vincitori, andiamo a esaminare la partita della LuPo che ha un gioco armonico con tanta grinta anche se con qualcosa da rivedere. In casa dei lunigianesi non si fanno drammi: si è persa una partita ma altre avversarie non hanno fatto meglio. Il campionato è ancora lungo e vario, quindi questa imprevista battuta d’arresto è soltanto una pausa. Ha avuto buon gioco la squadra di Chelotti, ma non sempre tutto è filato in senso armonico soprattutto nelle occasioni che hanno portato alle marcature di Belli nel primo quarto d’ora e al 76’ della ripresa quando Cecchi ha raddoppiato. La Pontremolese nel forcing finale si è vista respingere sulla linea di porta un colpo di testa del talentino brasiliano Thiago, poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Thiago Bui colpiva in pieno la traversa.