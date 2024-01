Allievi regionali. Zenith, arriva il Margine Coperta. Trasferta per il Maliseti Seano

Punta senza indugi ai tre punti la Zenith Prato stamani nella sfida contro il fanalino di coda del campionato Allievi regionali, Margine Coperta. La nobile decaduta sta faticando maledettamente nel torneo regionale e gli amaranto vogliono approfittarne per consolidare una posizione di metà classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 10.45 al Chiavacci. Un quarto d’ora dopo giocherà invece il Maliseti Seano atteso dalla trasferta sul terreno di gioco del Montecatini Murialdo. I padroni di casa sono terzultimi e pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere mentre i pratesi cercano di piazzarsi in una tranquilla posizione di metà classifica. Infine la gara del Coiano Santa Lucia Prato Social Club che alle 10,15 giocherà a Borgo San Lorenzo contro i padroni di casa della Fortis Juventus. In questo caso siamo di fronte a uno scontro al vertice che mette in palio una posizione in Coppa Toscana. I biancazzurri lanieri al momento sono terzi in classifica e hanno cinque punti in più dei mugellani, quinti della classe.