Allo Sporting il derby. La Montagna ‘corsara’

In Terza categoria si è giocata la 21ª giornata (sesta di ritorno) e a vincere delle nostre fra Lucca e Massa Carrara sono state Sporting Forte dei Marmi, Retignano e Montagna Seravezzina.

Girone lucchese. Il clou era il derby, posticipato al lunedì sera, Stiava-Sporting Forte dei Marmi che al “Martellini“ è stato vinto 1-0 dai nerazzurri fortemarmini grazie alla rete di Alessio Maggi (che in precedenza aveva sbagliato un rigore: palo-fuori). Vittoria di misura 1-0 pure per il Retignano che sabato al “Macchiarini-Ricci“ si è imposto sul Veneri col gol-partita di Matteo Lorenzi. Perde male 3-0 in casa il Bargecchia con il Vorno. Gli altri risultati: Aquila Sant’Anna-Atletico Marginone 2-2; Spianate-Morianese 0-2; Valfreddana-San Lorenzo 2-0; Calcistica Popolare Trebesto-Folgore Segromigno Piano 1-5; Farneta-Sant’Alessio 2-0. La classifica (a 9 giornate dalla conclusione): Morianese 55; Valfreddana* e Vorno 47; Sporting Forte dei Marmi 44; Folgore Segromigno Piano* 43; Stiava e San Lorenzo 31; Aquila Sant’Anna 29; Atletico Marginone 25; Farneta 23; Spianate 22; Bargecchia e Calcistica Popolare Trebesto 20; Veneri 18; Retignano 12; Sant’Alessio 3. (* una gara in meno che sarà giocata oggi con il recupero della 20ª giornata Folgore Segromigno Piano-Valfreddana)

Girone apuano. Continua il momento positivo della Montagna Seravezzina che espugna i Ronchi nel "monday-night" battendo 3-0 a domicilio il Tirrenia grazie alla doppietta di Michele Giovannini ed al singolo di Stefano Manfredi. Perde invece lo Sporting Marina fanalino di coda sconfitto, a sua volta ieri l’altro sera, 4-1 in casa contro l’Attuoni Avenza. Riposava la capolista SalaVetitia Seravezza FC. Gli altri risultati: Vallizeri-Pontremoli 2-4; Spartak Apuane-Marina di Massa 3-2; Podenzana-Monti 0-1; Gragnolese-Don Bosco Fossone 2-0; Dallas Romagnano-Fosdinovo 5-0. La classifica (a 9 turni dalla fine): Seravezza FC* 49; Dallas Romagnano* 40; Montagna Seravezzina 39; Gragnolese 36; Attuoni Avenza* 35; Spartak Apuane 33; Pontremoli e Monti 31; Don Bosco Fossone* 29; Fosdinovo 26; Marina di Massa 22; Vallizeri 20; Tirrenia* 19; Podenzana* 7; Sporting Marina 1. (* hanno già riposato)