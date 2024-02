Allo stadio per la seconda volta insieme a don Alvaro. Un sostenitore speciale in tribuna. È atteso il vescovo Migliavacca

AREZZO

Avrà un tifoso in più sugli spalti l’Arezzo domani in occasione della partita contro la Recanatese. E si tratta di uno spettatore d’eccezione. In tribuna, ad assistere alla partita degli amaranto, sarà infatti presente il Vescovo di Arezzo Monsignor Andrea Migliavacca. Si tratta della seconda volta che "Sua Eccellenza" partecipa dal vivo ad una gara del Cavallino rampante da quando ha assunto la guida della Diocesi. Era già accaduto in occasione dell’amichevole che l’Arezzo ha giocato contro la Fiorentina nel dicembre del 2022. Un rapporto quello tra il club e Monsignor Migliavacca che si è rinnovato e rinsaldato ulteriormente mercoledì 15 febbraio quando la dirigenza, staff tecnico e squadra si sono recati in Duomo per il tradizionale omaggio e saluto alla Madonna del Conforto. Il capitano Andrea Settembrini insieme all’allenatore Paolo Indiani hanno deposto un gagliardetto e un quadro sotto l’immagine della protettrice della città. Migliavacca ha ricevuto la delegazione amaranto si è intrattenuto alcuni momenti. Accanto al vescovo si accomoderà in tribuna anche Don Alvaro Bardelli, parroco della Cattedrale e della Pieve, da sempre punto di riferimento spirituale dell’Arezzo e che, come ogni anno, ha coordinato la visita alla Madonna del Conforto.

Don Alvaro tra l’altro aveva portato fortuna in occasione del derby contro il Perugia quando aveva assistito dal vivo alla vittoria degli amaranto per 2-0 contro i biancorossi. Era il 18 dicembre. Esattamente due mesi dopo eccolo nuovamente allo stadio per sostenere da vicino la squadra di cui è grande appassionato e tifoso da sempre. L’auspicio che la sua presenza possa essere ancora una volta ben augurante per la squadra di Indiani che non conquista il successo ormai da cinque giornate e quindi ha le necessità di interrompere il digiuno.

Andrea Lorentini