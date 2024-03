Allo Zecchini c’è il Trestina. Malotti: ‘Vietato sbagliare’

"La squadra darà tutto e state sereni che chiunque scenderà in campo darà il massimo. Parola di Malotti". Così il tecnico del Grosseto risponde a chi gli fa presente l’assenza di Grasso per squalifica. "Sono cose che capitano in un campionato, ma l’importante è che il gruppo sia forte e compatto". Il Grosseto, oggi inizio alle 14,30, ospita allo "Zecchini" il Trestina, una formazione in salute. "Compagini come il Trestina – dice Malotti – di solito si presentano molto agguerrite: gli avversari sono pericolosi in avanti. Ci aspetta una gara simile a quella con il Figline, ma questa volta non possiamo sbagliare. Dobbiamo disputare una gara sopra le righe, ma sono certi che con questi giocatori tutto può diventare facile perché sono loro la vera forza del Grosseto. Tutto dobbiamo stare uniti insieme anche con voi giornalisti per poter raggiungere il risultato finale".

"Per quanto riguarda il mio futuro – prosegue il tecnico fiorentino – non interessa nessuno tanto meno a me, ma bisogna pensare alla squadra e al gruppo, Se andrà bene faremo festa anche se non sarà raggiunto l’obiettivo. Sono contento per il pubblico perché ho ritrovato emozioni e sensazioni importanti. Per quanto concerne lo schieramento mister Malotti deciderà soltanto poco prima dell’inizio della gara. Arbitro Zini della sezione di Udine.