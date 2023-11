Alma A Campobasso con le seconde linee

Nella situazione di crisi in cui è precipitata l’impegno odierno di Coppa Italia a Campobasso (si gioca a porte chiuse) per l’Alma ha finito per diventare un inciampo. Dopo aver superato brillantemente i primi turni contro Vigor Senigallia e Sambenedettese, il Fano si trova agli ottavi nella condizione di dover affrontare il Campobasso all’indomani di una sconfitta in campionato che ha lasciato il segno. Mister Alberto Rondina, che per ora rimane al suo posto, seppure squalificato in campionato potrà oggi sedere allo stadio "Nuovo Romagnoli" sulla panchina granata, affrontando così la lunga e disagiata trasferta (partenza stamane alle 7,00 da Fano) di Coppa.

"Domenica pomeriggio – ha detto il tecnico fanese – i ragazzi erano col morale basso per la scoppola, però parlando con loro ho visto segnali di ripresa e anche quell’ottimismo che non può assolutamente mancare. Già da lunedì, quando abbiamo ripreso gli allenamenti, ho cercato di lavorare su queste cose. I ragazzi si sono messi a disposizione dimostrandosi veri professionisti". Come spiegare lo 0-3 col Tivoli? "Una giornata storta che può capitare nello sport come nella vita, - ha continuato mister Rondina – ma di sicuro troveremo le soluzioni per farci sentire fin da domenica contro il Roma City. Per adesso c’è questo impiccio di Coppa Italia che l’Alma affronterà con i rincalzi, cercando di preservare il più possibile i titolari. "Daremo spazio – ha aggiunto il tecnico granata – a chi ha trovato meno spazio e anche a qualche giovane della Juniores nazionale". Gente come Urbinati, Gonzalez, Padovani, Riggioni, Tomassini, Mancini, Tenkorang rimarranno a Fano ad allenarsi agli ordini del secondo Spendolini, come pure il portiere Guerrieri che dopo la partenza di Viscovo, dovrebbe riprendere il suo posto fin da domenica prossima, giocando però con una maschera protettiva al volto. Si va con le seconde linee, insomma. Sul fronte societario, dopo l’arrivo di Giuseppe Di Cuonzo quale responsabile dell’area tecnica, non ci sono aggiornamenti. Come conferma indirettamente lo stesso Alberto Rondina. "Sento il presidente Russo ogni due giorni – dice il tecnico fanese – per cui ci fa piacere sentire la presenza della società che ci dà ulteriore carica per affrontare gara dopo gara gli avversari che da qui in avanti dovremo affrontare". Al rientro da Campobasso.

Così in campo, stadio Nuovo Romagnoli, ore 14,30

Campobasso (4-4-2): Esposito; Bonacchi, Nonni, Gonzalez, Rasi; Serra, Maldonado, Mengani, Lombari; Abreu, Di Nardo. A disp. Di Donato, Tordella, Pacillo, Pontillo, Abonckelet, Ricamato, Coquin, Soulemana, Mabille. All. Pergolizzi.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bellucci; Saponaro, Biagioni, Pedinelli; Roberti, Malshi, Cannavaro, Badan, Brunetti; Cardinali, Manna. A disp. Tinti, Mattioli, Serfilippi, Allegrucci, Mancini, Moschella, Montinaro. All. Rondina.

Arbitro: Antonio Pascuccio di Ariano Irpino, assistenti Luigi Amorello di Pesaro e Domenico Colonna di Vasto.

Sil.Cla.