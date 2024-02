Alma Fano, così fa davvero male. Battuto al 90’ da un dubbio rigore

TERMOLI

1

ALMA JUVENTUS FANO

0

TERMOLI (4-4-2): Maresca 7; Caiazza 6 (9’ st Esposito 6), Hutsol 6,5, Sicignano 6,5, Baroni 6,5; Colarelli 6 (9’ st Garzia 6), Longo 7 (47’ st Corcione sv), Scoppa 6,5, Ousfar 5,5 (9’st Thiaw 6); Burzio 6, Hernandez 7 (47’ st Gabrielli sv). A disp. Lombardo, Izquierdo, Allegretti, Rinella. All. Carnevale 6,5.

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Guerreri 6,5; Pensalfini 6 (14’ st Pierfederici 6), Mancini 5,5, Dubaz 6, Riggioni 5,5; Allegrucci 5,5 (40’ st Brunetti sv), Urbinati 6 (28’ st Antonioni sv), Ricci 5,5 (22’ st Maishi 6), Gonzales 6; Kalombo 6, Zanni 5,5 (1’ st Coulibaly 5,5). A disp. Piersanti, Saponaro, Roberti. All. Cornacchini 6.

Arbitro: Manuel Marchetti.

Rete: 45’ st Longo (rigore).

Note: ammoniti Urbinati, Longo. Angolo 4-0. Recupero: 1’ e 5’.

TERMOLI (Campobasso)

Sconfitta sul filo di lana, al ’Cannarsa’, per l’Alma Juventus Fano, piegata allo scadere da un calcio di rigore molto discusso. L’avvio della partita è di marca ospite, con il Fano che si conferma subito intraprendente: passano 3’ e Urbinati sfiora il vantaggio, mandando la palla sul fondo di un soffio.

Il peso del risultato si fa sentire sin dalle prime battute, con le squadre attente a non concedere spazi facili agli avversari. Al 29’ il Termoli si affaccia in avanti per la prima volta: Longo lancia Burzio in verticale, ma Guerreri si allunga e disinnesca il pericolo deviando in calcio d’angolo. Lo stesso Burzio ci prova nuovamente poco più tardi, trovando però ancora reattivo l’estremo difensore marchigiano. Al 33’ i locali insistono, ma Hernandez colpisce l’esterno della rete provocando solo l’illusione del gol.

Il primo tempo termina a reti bianche, così nella ripresa Cornacchini inserisce subito Coulibaly che risponde presente: pronti-via il nuovo entrato riceve e calcia di prima verso la porta, trovando il miracolo di Maresca. La risposta del Termoli è affidata al solito Hernandez che, dopo uno scambio con Thiaw, impegna severamente Guerreri.

Il secondo tempo scivola via a fiammate, ma l’equilibrio non sembra destinato a spezzarsi. Serve un episodio, che arriva in pieno recupero: Hernandez viene steso in area, con l’arbitro che concede il penalty tra le proteste fanesi.

Sul dischetto va Longo che non sbaglia e regala il successo al Termoli: al Fano resta la rabbia per la decisione, che conferma il terzultimo posto e la consapevolezza che la lotta salvezza sarà sempre più dura.