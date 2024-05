Ama Festa a tinte tricolori per il team “Fratelli Corsi“

Bell’exploit dell’Ama Fratelli Corsi che ai campionati nazionali assoluti di Fight 1 di Montecatini Terme si è aggiudicata un titolo italiano e una medaglia d’argento. A vincere il tricolore è stato Manuel Bernardeschi che si è imposto nella finale dei Senior nella categoria dei -78 kg di peso. Un grande risultato per il combattente carrarese che si allena da un paio d’anni ma ha iniziato a gareggiare soltanto nel 2024. Si è dovuto accontentare di un comunque gratificante secondo posto, invece, Matteo Spelta che nella categoria -63 kg degli Junior ha perso in finale dopo aver vinto i primi due match. Lui pratica arti marziali ormai da diverso tempo ma è tornato quest’anno alle competizioni. Andrea Lorenzo Ricci, infine, ha avuto la sfortuna di incontrare l’avversario più forte al primo turno uscendo subito dal torneo. Rimane, però, la sua bella prova ed un’esperienza da ricordare trattandosi di un esordiente che pratica la lotta da poco più di un anno.

"Mi complimento con i miei ragazzi che hanno partecipato alle gare – ha esternato il maestro Paolo Corsi – per l’impegno mostrato ed i risultati raggiunti. Ringrazio, inoltre, i compagni di allenamento che sono venuti sino al PalaVinci di Montecatini per sostenere i partecipanti. Un ringraziamento particolare va, infine, al sempre presente Christian Lugari per il supporto e l’aiuto offerto ai compagni in fase di preparazione". Gli atleti dell’AMA Fratelli Corsi svolgono la propria attività presso la palestra SSD Baccio Fitness Center.

Gianluca Bondielli