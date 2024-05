AMARCORD. Nel 2006 ultimo confronto con la Dea

Andando a ritroso nel tempo l’ultimo confronto tra Arezzo e Atalanta è detato, al Comunale, dicembre 2005. Finì 2-0 per i ragazzi di Gustinetti e il caso volle che ad aprire le danze fosse proprio Cristian Raimondi con una girata al volo in area di rigore, con Floro Flores che da solo si confezionò il raddoppio al 75’. Al ritorno, nel maggio del 2006, i nerazzurri di Stefano Colantuono confezionarono un successo per 2-0 con Adriano e Soncin che permise alla Dea di tenere il passo e restare al comando della classifica. Da lì a pochi giorni sarebbe arrivata la promozione in A. Da allora le strade di amaranto e nerazzurri non si sono più incrociate.