Amarissimo panettone: "Tutta colpa dell’arbitro"

Un panettone al veleno. Lo ha confezionato sabato sera la Carrarese al Pontedera, aiutata nella preparazione del... pacco dal direttore di gara. Reo, a detta della squadra granata le cui proteste in campo sarebbero state però supportate dalle immagini video post-gara, di non aver concesso una punizione a favore ed aver estratto il cartellino rosso (o comunque il giallo) nei confronti del difensore Di Gennaro, autore del primo vantaggio ospite, per una gomitata al volto da ultimo uomo a Delpupo, che invece aveva illuso il Pontedera con la rete dell’1-1 nei minuti di recupero.

Da quell’episodio a favore al ribaltamento della situazione per la concessione del rigore contro è stata questione di pochi attimi meno di un minuto e mezzo. Quelli che alla fine hanno impedito alla squadra di Canzi di trascorrere il lungo ponte natalizio (si torna in campo il 7 gennaio con la trasferta contro il Sestri Levante, ndr) con un pareggio sicuramente meritato. Il rientro dei granata negli spogliatoi a fine gara è stato molto agitato, in particolare quando l’arbitro, Zanotti di Rimini, avrebbe giustificato come simulazione la caduta di Delpupo (che allora avrebbe dovuto beccarsi il giallo, cosa invece non accaduta). Una spiegazione che ha profondamente irritato il solitamente tranquillo Canzi, per il quale potrebbe esserci odore di squalifica. Vero è infatti che il tecnico si è presentato in sala stampa visibilmente nervoso nonostante che dal fischio finale fosse trascorsa oramai una mezz’oretta. L’allenatore del Pontedera non ha puntato il dito tanto contro il rigore concesso nell’ultima azione di gara (rigore che comunque è sembrato netto per il fallo di mano di Marrone) quando la lancetta del cronometro era entrata ormai nel quinto e ultimo dei minuti di recupero, quanto, appunto, per il fallo di Di Gennaro non sanzionato.

"Oggi abbiamo perso per colpa dell’arbitro" ha dichiarato senza mezzi termini sabato sera, aggiungendo: "E’ stato un errore sostanziale per l’esito della partita". Poi ha spiegato la sua arrabbiatura: "Ho perso le staffe dopo che mi è stato detto che Delpupo aveva fatto la scena e aver rivisto le immagini. Se non mi fosse stato detto niente sarei stato tranquillo, ma a quel punto mi sono veramente arrabbiato, come raramente mi è capitato in 40 anni di questo mestiere". "Purtroppo – ha concluso Massimiliano Canzi - speravamo di chiudere con un risultato positivo, ma in ogni caso usciamo ancora più consapevoli della nostra forza contro una Carrarese che aveva un solo under in campo e che è stata costruita per stare dov’è adesso (al terzo posto, ndr), mentre noi non siamo stai costruiti per stare dove siamo". Cioè in una eccellente sesta posizione. Nonostante il panettone amaro.