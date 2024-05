Amatori. Festa grande a Ponsacco, il Talea è promosso. Lancio di peluche e camioncino scoperto in tour

Musica, calcio, divertimento e solidarietà. Festa grande ieri pomeriggio allo stadio Comunale di Ponsacco dove il Talea calcio ha giocato la sua ultima partita del campionato amatoriale. Una partita storica dato che ha sancito la fine di un campionato subito trionfale per i ragazzi di mister David Pratelli. Al primo anno dalla costituzione della squadra, i rossoblù hanno vinto il campionato, la Terza categoria Uisp, accedendo di diritto alla Seconda categoria. Ma della gara disputata ieri nello stadio, contro la Bellaria, non è stato tanto il risultato (4-0 per la cronaca) a prendere la scena quanto la festa iniziata prima e proseguita dopo la partita. Prima della gara infatti gli spettatori presenti sugli spalti, ai quali era stato chiesto di portare un proprio peluche o un giocattolo, hanno tirato orsacchiotti e giochi in campo. A raccoglierli c’era Grisù, che adesso li porterà in dono nelle case di riposo, orfanotrofi, ospedali e direttamente nelle case degli ammalati che visita giornalmente. La festa della squadra di amici, nata sotto l’ala di don Armando Zappolini e di don Luca, è poi proseguita con le premiazioni. E poi con bandiere e striscioni è partito un giro dei giocatori per Ponsacco su un camioncino scoperto fino alla cena e festa finale al circolo Toniolo.

l.b.