Amatori. Nozze d’argento per bomber Fiori. Da un quarto di secolo nel Cerretoli

Da 25 anni gioca ininterrottamente nella squadra del suo paese, la frazione di Cerretoli in comune di Castelnuovo. E da un quarto di secolo non manca mai neppure l’appuntamento con il gol. Parliamo di Patrizio Fiori (foto), 42 anni, conosciuto da tutti con il nomignolo di "Scintilla" che rispecchia le sue caratteristiche atletiche e tecniche, continuamente messe in mostra in campo. Il Giesse Cerretoli partecipa da sempre ai campionati amatoriali: prima Uisp e poi Aics. E Fiori la squadra del suo paese non l’abbandonerebbe mai.

"Ho iniziato a giocare a 16 anni – racconta – , ma già a 14 davo una mano a mettere in ordine gli spogliatoi e a cercare di imparare le giocate dei calciatori più bravi. Quello attuale è il mio 25° anno nel Cerretoli e il 25° campionato consecutivo in cui vado a segno. In totale dovrei avere superato i 200 gol negli amatori tra Uisp e Aics. Ho vinto due volte la classifica di capocannoniere in Uisp e ho fatto parte della Rappresentativa per tre anni, segnando anche un gol nella vittoria con Pistoia che ci aveva portato in semifinale. Non sono mancate neppure le delusioni con due finali perse con la Rappresentativa e due finali di campionato con il mio Cerretoli". "Il risultato più prestigioso in carriera – conclude Fiori – lo scorso anno: con il Giesse Cerretoli abbiamo vinto la finale play-off di Terza serie Aics e siamo saliti in Seconda".

Dino Magistrelli