Amiata batte Valdichiana 1-0 e si assicura i play off: Di Fiore decide la partita

VALDICHIANA

0

AMIATA

1

VALDICHIANA – Colpo esterno dell’Amiata, che supera di misura il Valdichiana e si assicura, con una giornata d’anticipo, la partecipazione ai play off. Buona la partenza degli ospiti, che in avvio sfiorano a più riprese il vantaggio con Buti e Bisconti, ma non riescono a superare il portiere del Valdichiana. Gli ospiti continuano a spingere nella ripresa, chiudendo nell’angolo i padroni di casa, ma per la rete che decide la partita è necessario aspettare il 75’, quando Di Fiore, con una conclusione da fuori area, regala gli spareggi alla squadra allenata da mister Coppi.