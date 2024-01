Amichevole al Viola Park. Grifone contro la Fiorentina

E dopo la brillante prestazione di Seravezza per I biancorossi arriva anche un bel "premio" con una trasferta a Firenze. Oggi, con inizio alle 14.30, gara a porte chiuse al "Viola Park", i biancorossi di mister Bonuccelli sosterranno un allenamento congiunto contro la Fiorentina di Italiano, a meno di cambiamenti dell’ultima ora. Ieri pomeriggio aria più distesa al "Palazzoli" come sempre avviene quando la squadra ritorna a casa con i tre punti che permettono di migliorare la posizione in classifica. Questa settimana sarà utile per cercare di recuperare alcuni giocatori che hanno marcato visita la settimana scorsa. Domenica inoltre sarà a disposizione, dal punto di vista del tesseramento, del tecnico Bonuccelli anche l’attaccante Nocciolini, polpaccio permettendo. Dopo l’exploit di Seravezza Cretella e compagni sono attesi ad una conferma con la vittoria domenica quando allo stadio "Zecchini" sarà di scena il Tau Altopascio altra squadra rivelazione di questo girone insieme al Seravezza. Assente "giustificato" al "Palazzoli" il giovane portiere Saymon Sclano, convocato nella rappresentativa regionale Allievi. Il "dodicesimo biancorosso" ieri ha preso parte all’amichevole che la selezione ha sostenuto allo stadio Bozzi di Firenze contro la squadra Juniores del San Donato Tavarnelle.