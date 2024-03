Amichevole con Saint Kitts and Nevis. Berardi illude San Marino che poi perde per la 193ª volta

Il gol di Berardi dal dischetto aveva illuso la Nazionale di San Marino. Poi, però, i caraibici del Saint Kitts and Nevis hanno preso il largo calando il tris e infliggendo ai titani la sconfitta numero 193 nella sua storia, tra le 202 giocate. Ma in quei novanta minuti amichevoli allo Stadium c’è stato anche qualcosa di positivo: per la quarta volta consecutiva i biancazzurri sono andati a bersaglio. Per la sua prima come commissario tecnico della Nazionale di San Marino, Roberto Cevoli fa subito esordire tre ragazzi dal primo minuto: il portiere del Rimini Edoardo Colombo tra i pali, Marco Pasolini nel pacchetto difensivo e Andrea Contadini sull’esterno d’attacco. Dopo una prima parte di studio e di equilbrio tra le due squadre, sono i titani a rendersi pericolosi: dal buon cross in area di Tosi l’azione prosegue e viene messa in mezzo da D’Addario, in mischia ci prova Berardi in girata con la palla che esce di poco alla destra del portiere Archibald. La buona azione spinge San Marino che al 11’ va vicinissima al vantaggio con Tosi che sfrutta l’errore difensivo e la mette in mezzo potente per Nanni che si allunga ma non ci arriva per un soffio. Ma la rete è nell’aria per i biancazzurri che al 21’ si portano meritatamente in vantaggio: Berardi sfugge via sulla sinistra e dopo un contatto con il centrale Burley cade in area. Per l’arbitro Deborah Bianchi è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta proprio Berardi – come l’ultima volta contro la Finlandia – che la mette all’incrocio e non sbaglia. Lo Stadium può esultare e per i titani è la quarta partita con almeno un gol segnato. Appunto. Ma in fretta i caraibici si rifanno sotto con Terrell per poi mettere la freccia prima dell’intervallo con il gol di Burley. A inizio ripresa a chiudere il conto è Panayiotou. La Nazionale del Titano avrà modo di riprovarci domenica, sempre allo Stadium, sempre contro Saint Kitts and Nevis. E sempre in amichevole. Intanto, oggi (calcio d’inizio alle 18 al San Marino Stadium) l’Under 21 del ct Cecchetti riprende il cammino nelle qualificazioni al prossimo Europeo. I biancazzurrini hanno già affrontato tutte le avversarie del girone e la ripartenza, quattro mesi dopo l’ultima fatica, coincide con la sfida di oggi alla Repubblica d’Irlanda. Sarà il secondo impegno consecutivo allo Stadium dopo quello di metà novembre con l’Italia.