Amici di Englis sugli scudi. Trionfano nella Gold cup

Festeggiano gli Amici di Englis nella finale della Gold Cup di calcio a 5 promossa dall’Msp. Nel match fra le rivali di una intera stagione al cospetto del Balzac, alla fine a spuntarla sono proprio gli Amici di Englis col punteggio di 7-2. Prendendosi tra l’altro la rivincita rispetto a quanto accaduto in campionato di Premier, dove il Balzac ha vinto il titolo con un margine risicatissimo rispetto agli Amici di Englis, al termine di un testa a testa a dir poco entusiasmante. La sfida giocata a Figline comunque è stata ricca di colpi di scena, di fronte tra l’altro a una nutrita rappresentanza di pubblico.

Il Balzac passa in vantaggio nel corso dei primi minuti del primo tempo, per poi subire a fine frazione il ritorno degli avversari, che piazzano un uno-due micidiale. Gli Amici di Englis poi prendono il largo nel corso della ripresa trascinati da Allori, chiudendo il match col punteggio di 7-2 e facendo partire i festeggiamenti nel post partita. A vincere la Coppa Silver è stato invece il gruppo dell’Nwg, che nella finalissima giocata alla Selva Bassa si è imposto sull’Invictus, e che in precedenza aveva eliminato in semifinale la Mise Prato con un doppio successo per 6-3 e 5-2. In programma per giovedì prossimo, 30 maggio, invece la finalissima della Bronze Cup targata Msp. In questo caso alla finale di Bagnolo sono arrivati Tigers of Ibiza e Biancazzurra. I primi eliminando nel doppio confronto di semifinale l’Illyrian, i secondi in goleada contro i rivali della Zona Verde. Chiudendo con i campionati, detto del successo nel Premier del Balzac, in serie B a trionfare sono stati proprio i Tigers of Ibiza con otto vittorie e un solo ko nel girone di finale. Nettamente staccati Biancazzurra, Illyrian e Olimpia Prato.