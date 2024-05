Ampollini sprona il Follonica Gavorrano: "Stiamo tranquilli e giochiamoci queste finali"

Manca poco alla gara d’andata della finale di Coppa Italia. Oggi il Follonica Gavorrano partirà alla volta di Trapani, dove poi domani giocherà gara 1 contro i siciliani. A fare il punto Federico Ampollini, difensore dei minerari, che due stagioni fa segnò il gol alla Torres che valse la vittoria della coppa. "Due anni fa facemmo un’impresa – dice Ampollini –. Quest’anno abbiamo l’occasione di ripeterci, ma non sarà facile perché il Trapani è una squadra forte. Dovremo essere bravi a stare in partita all’andata, non vediamo l’ora di giocarcela. Le finali sono finali. Il Trapani non ci sottovaluterà, ma se qualcuno ha pressione di vincere sono loro. Noi siamo tranquilli e dobbiamo goderci queste due partite, cercando di portarla a casa". Ampollini finora ha segnato 4 reti in stagione, avendone previsti almeno 6 ad inizio anno, in quanto da sempre è un difensore col vizio del gol "A inizio stagione ne promisi 6 alla mia famiglia – precisa il difensore -, credo che sarà difficile segnare al Trapani, ma sicuramente ci proverò".