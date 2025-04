Analisi della partita: Cellai decisivo con il gol vittoria

CECCHINI 6 Nel finale di primo tempo salva su Nistri e su Cellai, poi non deve più intervenire.

TOFANARI 5 Si fa saltare da Cellai sul gol che decide la partita.

MAZZEI 5,5 Come tutto il reparto difensivo non brilla nemmeno lui. (dal 37’ st BOCCIA SV).

BERTOLO 5 Ammonito in apertura di partita e spesso in difficoltà contro la fisicità di Cellai.

MALOKU 6 Gara senza infamia e senza lode per il classe ’04, che ha il merito di non commettere gravi errori.

DIODATO 6 Sufficienza più per l’impegno che per il reale contributo offerto (dal 20’ st STICKLER 5,5 Sbaglia in modo grossolano alcuni facili passaggi).

GRILLI 5,5 Torna titolare dopo più di cinque mesi, ma offre una prova piuttosto incolore. (dal 12’ st GRESELIN 6 Entra in campo con intraprendenza e voglia di fare).

MALDONADO 5 Altro pomeriggio insufficiente per il regista arancione, sempre fuori dal gioco della squadra.

KHARMOUD 5 Responsabile sul gol di Cellai con una sanguinosa palla persa. Evanescente anche in fase offensiva (dal 12’ BASANISI 5,5 Non riesce a dare il cambio di passo in mediana).

SIMERI 5,5 Va vicino al gol due volte nel primo tempo, poi nella ripresa si eclissa e viene sostituito (dal 24’ st SPARACELLO 6 In venti minuti non può fare molto).

PINZAUTI 5,5 La più grande chance del match porta la sua firma, con un’incornata salvata sulla linea di porta.

VILLA 5 Risulta davvero difficile capire perchè non abbia fatto giocare la squadra con tre punte nemmeno per un minuto.