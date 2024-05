Anche Osti nel Bruco. "I miei complimenti per un campionato senza sconfitte»

Presente alla cena della Robur nel ‘suo’ Bruco, l’ex segretario generale bianconero Stefano Osti non ha mancato di sottolineare la propria vicinanza ai colori della Balzana. "Faccio i miei complimenti al Siena tutto – ha sottolineato –, alla squadra e in particolare all’allenatore Lamberto Magrini e al suo staff che hanno portato in fondo un campionato senza sconfitte. Un traguardo che non era affatto scontato: non dimentichiamo che quando la stagione è partita e il Siena ha osservato il turno di riposo, la squadra ancora non c’era".

"Tutti quanti ci hanno messo del loro – ha poi aggiunto Osti – e credo che questo sia un inizio importante di una nuova gestione che può finalmente essere duratura e può riportare in alto la Robur. Raggiungere le vette del passato sarà molto difficile, ma questo Siena può arrivare lontano. Forza Robur sempre".