Ancona tutto cuore, non molla mai. Saco agguanta il pari in extremis

(3-5-2): Perucchini; Pellizzari (1’ st Marenco), Cella, Mondonico; Clemente (37’ st Basso), Saco, Prezioso (18’ st Vogiatzis), Paolucci (18’ st Cioffi), Martina; Energe (18’ st Giampaolo), Spagnoli. A disp. Vitali, Testagrossa, Gatto, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Moretti. All. Colavitto.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro (7’ st Di Gennaro), Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Finotto (44’ st Giannetti), Panico (44’ st Palmieri); Capello (36’ st Cerretelli). A disp. Tampucci, Mazzini, Zuelli, Maccherini, Boli. All. Calabro.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Reti: 9’ Finotto, 15’ Energe, 18’ Schiavi, 49’ st Saco.

Note: ammoniti Coppolaro, Cella, Cicconi, Clemente, Paolucci, Illanes, Bleve; spettatori: 3244 di cui 79 ospiti, incasso euro 15.606; recuperi: 2’ + 6’; prima della partita un minuto di raccoglimento per le vittime di Firenze.

Un Ancona tutto cuore e due volte in svantaggio riacciuffa in pieno recupero la Carrarese, andando a conquistarsi con i denti un punto più che meritato. Al Del Conero finisce 2-2 e per come s’era messa la partita per l’Ancona è un punto che sa di vittoria, specie perché strappato a una Carrarese in gran forma. La squadra di Calabro però trova sulla sua strada un’Ancona che lotta, che non molla mai e che riesce con la generosità e il coraggio negli ultimi minuti a riacciuffare una partita che ormai sembrava persa. Nella corsa a tappe per la salvezza è un punto prezioso, che dimostra che la squadra di Colavitto, pur mostrando limiti evidenti quanto noti, può arrivare a conquistare la salvezza diretta solo a patto di giocare partite come quella di ieri, mettendo in campo ogni goccia d’energia. Non dispiace l’Ancona del primo tempo, se non ci fossero i gol della Carrarese: il primo arriva con la complicità di Cella che permette tutto a Finotto, quest’ultimo controlla e di destro infila Perucchini. I dorici reagiscono e pareggiano al quarto d’ora: Spagnoli innesca la discesa di Martina che in area serve Energe, controllo, gol all’incrocio e festa sotto la Nord.

Pochi minuti e arriva il gran destro su punizione da 25 metri di Schiavi, Perucchini non ci arriva. Nonostante il passivo l’Ancona manovra bene e raccoglie applausi, Cella alla mezz’ora cicca la palla del possibile pareggio, nel finale di tempo Energe spreca su punizione. Ripresa con la Carrarese arroccata a difesa del vantaggio e l’Ancona che sbatte contro il muro eretto dagli apuani. Il gol del pari in pieno recupero: comincia Saco, Giampaolo sulla destra confeziona l’assist, è lo stesso franco-maliano a raccogliere l’invito da pochi passi e battere Bleva di sinistro. Per l’Ancona è un gol che vale un punto e un lungo sospiro di sollievo.

Giuseppe Poli