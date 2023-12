Ancona, verso la conferma della formazione tipo. Da Pescara in arrivo oltre settecento tifosi

di Giuseppe Poli

C’è una formazione tipo che Gianluca Colavitto sta utilizzando ormai da diverse partite: è quella scesa in campo a Vercelli contro il Sestri Levante ma anche quella che ha giocato in precedenza contro il Pontedera, e la stessa sarebbe probabilmente scesa in campo anche a Ferrara contro la Spal, o in precedenza contro la Recanatese, se Cioffi non fosse stato indisponibile. E’ quello che si potrebbe definire l’undici tipo, al netto di eventuali squalifiche o infortuni, almeno in questo momento. In vista del mercato di gennaio che dovrà portare alla rosa dell’Ancona e a Colavitto quelle alternative di qualità e d’esperienza che al momento risultano essere piuttosto limitate, soprattutto in fatto di giocatori funzionali al gioco che piace al mister.

Anche ieri pomeriggio al Paolinelli, infatti, con Perucchini che ha svolto la prima parte dell’allenamento con i compagni e la seconda in palestra, Gianluca Colavitto ha provato con i titolari la difesa composta da Clemente, Cella, Pellizzari e Martina, a centrocampo capitan Gatto insieme alle mezzali Saco e Paolucci e in attacco Spagnoli affiancato da Energe e Cioffi. Sembra questo, dunque, l’undici che scenderà in campo domenica sera al Del Conero nel derby dell’Adriatico contro il Pescara, anche se il tecnico di Pozzuoli ha ancora l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani per decidere.

Mancano due partite alla sosta natalizia, poi il mercato di gennaio arriverà a modificare molte delle formazioni del campionato e il torneo, nella sua fase discendente, potrebbe rivelarsi molto diverso. L’Ancona ha dunque l’obiettivo di vincere questa partita per poi concludere il girone di andata a Lucca nel migliore dei modi. Poi si penserà alla sosta natalizia (si tornerà in campo solo il 7 gennaio, quando ad Ancona arriverà la Virtus Entella, ndr) e al mercato, che dovrà portare in casa biancorossa quelle modifiche necessarie a fornire a Colavitto una rosa più adatta e funzionale al suo gioco.

Almeno un paio di elementi, forse tre o quattro, uno per reparto, magari un paio di attaccanti. Molto dipenderà anche dalle uscite. Potrebbero essere pochi ma buoni, giocatori con le attitudini giuste per l’Ancona e con quell’affidabilità e quell’esperienza indispensabili per poter migliorare la competitività della rosa. Il tutto con lo scopo di raggiungere una salvezza tranquilla il prima possibile e vedere, poi, cosa possa riservare il resto del campionato. Intanto c’è l’atteso derby con il Pescara che accende l’entusiasmo della tifoseria: a Pescara sono stati venduti già oltre settecento biglietti, la Curva Nord ha chiamato la città a stringersi intorno alla squadra per questa sfida.

Chissà che Ancona non risponda presente all’appello della tifoseria e che riesca ad accendere lo spettacolo nello spettacolo, in una partita che l’Ancona, dopo due sconfitte, non deve assolutamente fallire.