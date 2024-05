"Andrea Lampredi nuovo allenatore della Lanciotto Campi per la stagione 2024-25: un ritorno emozionante"

Il faccia a faccia di giovedì scorso fra la dirigenza campigiana capeggiata dal dg Maurizio Novelli con Andrea Lampredi si è rivelato decisivo per mettere nero su bianco e annunciare che Andrea Lampredi sarà il nuovo allenatore della Lanciotto Campi per il prossimo campionato di Eccellenza 2024-25. Il tecnico Lampredi dopo una lunga esperienza sulle panchine di molte società, l’ultima è stata la Polisportiva Novoli, ha guidato il Borgo a Buggiano, Gallianese e Olimpia Palazzolo. L’attuale scelta fatta è stata dettata anche dal cuore per tornare a far parte della Lanciotto Campi, società che in passato lo ha visto protagonista per sette campionati di fila come giocatore. Nel ruolo di mediano, Lampredi ha centrato ottimi successi, partendo dalla Seconda categoria fino alla scalata al campionato di Eccellenza con allenatori di spessore come Paolo Ricci, Moreno Cecchi e Paolo Sardi.

"Con piacere torno in una società che trasuda calcio e tradizione – sono le prime parole di Lampredi – che possiede una squadra forte nei valori sia tecnici che umani. Un gruppo di ragazzi che hanno concluso una stagione in positivo e che non sarà smantellato, con l’inserimento di qualche giovane del settore giovanile che la società intende far crescere. Ringrazio la società e il direttore Maurizio Novelli per avermi dato la possibilità di allenare una squadra che ho sempre conservato nel cuore. Le condizioni per lavorare bene ci sono tutte, io darò sempre il massimo".

G. Puleri