Andrea Tedeschi (Bibbiano/San Polo). "Che brutto lunedì.... L’Arcetana è la più quadrata di tutte»

Andrea Tedeschi è il mister del Bibbiano/San Polo capolista. Il kappao con l’Arcetana ha riaperto tutto.

"Ne avrei fatto volentieri a meno, non è stato uno dei migliori lunedì dell’annata…".

Nei quattro scontri diretti, tre sconfitte e una sola vittoria per voi.

"Tutte etre le squadre sono poco abituate a perdere, parlerò coi ragazzi per analizzare gli errori, ma ero sicuro che sarebbe stata fino alla fine una lotta a tre".

Se lo sarebbe immaginato

a inizio stagione?

"No, la Vianese si sapeva fosse forte, l’Arcetana arrivava dall’Eccellenza, noi partivamo un po’ dietro".

Due espulsioni nel finale con l’Arcetana (Benassi e Macca).

"Non abbiamo perso per l’arbitro, il rigore c’era, però i rossi sono stati eccessivi".

Chi teme di più?

"Ormai cambia poco, io penso alla prossima col Camposanto dove tra squalifiche e altro avrò cinque giocatori fuori. Possiamo comunque farcela".

Saranno domeniche avvincenti.

"Forse per chi la vede da fuori, per noi mica tanto (ride, ndr). La Vianese è a un punto da noi, ma l’Arcetana credo sia la più quadrata di tutte, non perde da 22 gare. Impossibile fare pronostici…".

Cosa direbbe a Paganelli e Iemmi?

"Ad entrambi ho detto che meriteremmo tutti di vincere. In altri gironi con questi numeri saresti già su". A quanti punti si trionferà?

"Direi 85. Anche perché ci possiamo arrivare solo noi (sorride, ndr)…".