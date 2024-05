Antella in finale e trova il derby col Grassina. Tacconi, gol d’autore. Real Cerretese va ko

ANTELLA

1

REAL CERRETESE

0

ANTELLA: Vadi, Cipriani, Manetti Sacha, Merciai, Rossi, Biondi, Picchi (89’ Lanotte), Tacconi (82’ Grattarola), Santucci, Maresca (84’ Mignani), Manetti Samuele (54’ Castiglione). All. Morandi.

REAL CERRETESE: Battini, Nieri (70’ Pagliai), Pisano (65’ Masoni), Fioravanti, Michelotti, Lamberti, Fedi (87’ Lelli), Cerboni (65’ Meucci), Melani, Bouhafa, Menconi. All. Petroni.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Rete: 57’ Tacconi.

AGLIANA – L’Antella si aggiudica la semifinale play-off di Promozione grazie ad un gol di Tacconi al 12’ della ripresa. La gara è stata ricca di emozioni. Equilibrato il primo tempo con tre occasioni per parte. Dopo il vantaggio dell’Antella la Real Cerretese ha reagito con veemenza ma ha fallito quattro nitide palle-gol. I minuti finali, compresi i 7 di recupero, sono stati un assedio della Real Cerretese con l’Antella che è riuscita a difendere il vantaggio.

Dopo il primo quarto d’ora è l’Antella a rendersi pericolosa con un tiro a lato di Tacconi al 14’ e poi con la traversa colpita da Manetti con un tiro-cross dalla sinistra. Sul finale del tempo un’altra occasione per parte: al 38’ per Bouhafa e dalla parte opposta al 40’ di Santucci. Dopo il riposo la Real Cerretese si porta in avanti nei primi minuti ma è l’Antella a segnare in ripartenza: lungo lancio dalla difesa, scatto di Tacconi che salta il portiere uscito molto fuori dalla porta e poi deposita in rete. Intorno alla mezz’ora la Real Cerretese genera tre enormi occasioni i pochi minuti: al 27’ Menconi non inquadra la porta con una deviazione da un passo dalla linea su cross di Melani, al 31’ Fedi spedisce alto in scivolata con la porta spalancata e al 31’ Bouhafa strozza il tiro da solo davanti al portiere. Al 34’ l’Antella sfiora il raddoppio con Tacconi e al 35’ la Real Cerretese fallisce nuovamente la palla del pareggio con Masoni.

Giacomo Bini