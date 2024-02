Anticipo di promozione. L’Atletico Maremma sfida il Picchi

Anticipo di campionato oggi nel girone B di Promozione. Oggi l’Atletico Maremma scende in campo per la ventunesima giornata. Trasferta a Livorno per la formazione maremmana allenata da Lorenzini che alle 15 sfiderà l’Armando Picchi per un incontro da vincere a tutti i costi. Rossoverdi quindi in classifica con 28 punti, ma con una graduatoria cortissima che vede in 5 punti otto formazioni, dai playoff ai playout. I labronici infatti sono terz’ultimi con 15 punti, ben 13 meno dei grossetani. Ma l’effetto campo potrebbe essere determinante, per questo servirà una prestazione solida per prendersi tre punti e consolidare la propria classifica. Domani in campo il resto del girone con inizio alle 15: Centro Storico Lebowski-Porta Romana, Colli Marittimi-San Miniato Basso, Invictasauro-Sestese, Montelupo-Atletico Piombino, San Miniato-Castiglioncello, Sant’Andrea-Saline, Urbino Taccola-Belvedere.