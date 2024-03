"Apecchio, avanti tutta"

Nel girone A l’Apecchio nel big match con la Vis Canavaccio si prende i 3 punti e lo aggancia al secondo posto a meno 3 dalla capolista Tavernelle. Completano la griglia playoff il Carpegna (meno 7 dalla vetta) e l’Avis Sassocorvaro (a 8). In basso lo Schieti (unico nei campionati dilettantistici delle Marche) è matematicamente retrocesso. Occupano un posto nei playout la Santangiolese e il Santa Cecilia. La decima giornata di ritorno ha fatto registrare cinque vittorie (due esterne) .

I numeri del girone A. 41 i punti di differenza tra la vetta e la coda. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (45 gol), dello Schieti quello più asfittico (11).

Il commento è del presidente-giocatore dell’Apecchio Stefano Pierotti (foto): "La partita tra noi e la Vis Canavaccio è stata giocata bene da entrambe. L’abbiamo affrontata con molta convinzione ma al tempo stesso con grande rispetto del Canavaccio, visto che si parla di una delle squadre più in forma, con un grande potenziale per la categoria soprattutto in avanti. Abbiamo concesso un’unica occasione dove il nostro portiere Fabbri ha esaltato i suoi riflessi. L’Apecchio ha legittimato il risultato sbagliando un’occasione importante per chiudere sul 2-0. Nota di merito: il ritorno al gol del nostro Materni, uno dei giocatori che potrà farci fare la differenza in questo finale di campionato. Ora testa alle ultime cinque gare con la consapevolezza che tutto potrà succedere. Entrambe le formazioni ci proveranno fino alla fine a dire la loro per dar fastidio a chi è davanti".

I bomber del girone A. 13 gol: Luca Alpino (Carpegna) e Matteo Dionisi (Tavernelle). 11 reti: Soren Azalian (Tavoleto), Luca Turchi (A. Sassocorvaro) e Lorenz Elezaj (V.Tavoleto). 9 reti:Walid Chaqroun (Santa Cecilia), Simone Pagliari (Tavernelle) e Gionata Morelli (Piandirose). 8 reti: Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano), Politi Mirco (O.Macerata Feltria), Umberto Federici (Casinina), Simone Monaldi (Piandimeleto), Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Valient Balla (Atletico Luceoli Cantiano) e Ismaele Gentili (Piandimeleto). 7 Reti: Giacomo Biagiotti (Vis Canavaccio), Azin Sorout (Vis Canavaccio), Roberto Orrù (Ca Gallo), Mario Romano (Tavoleto), Luca Fraternali (V.Apecchio) e Diego Sanchini (Ca Gallo). 6 reti: Crosetta (Casinina). Seguono con 5 gol a testa 8 calciatori.

La squadra della settimana (girone A) Belfortini (Casinina), 2) Ferri (Santa Cecilia), 3)Vitarelli (Piandirose), 4)Padovani (A.Luceoli Cantiano), 5)Rocchetti (O.Macerata Feltria), 6) Gambini (Tavernelle), 7) Conti (Piandimeleto), 8) Galvani (Cà Gallo), 9)Elezaj (Valfoglia Tavoleto), 10)Materni (V.Apecchio), 11)Volosincu (Frontonese). All.Lulli (V.Apecchio). Arbitro Pucci di Pesaro (Frontonese- Atletico Luceoli Cantiano). (domani il girone B)

Amedeo Pisciolini