Apoteosi Real Cerretese . Lamberti firma l’impresa

PIETRASANTA

1

REAL CERRETESE

2

PIETRASANTA: Citti, Vaselli (65’ Lorieri, 90’ Magi)), Laucci, Ceciarini, Genovali, Ghelardoni (80’ Mancini), Szabo, Tragni (50’ Bonuccelli), Mengali, Tosi (75’ Bondielli), Falorni. A disp.: Mariani, Da Prato, Raffaeta, Pinelli. All. Della Bona.

REAL CERRETESE: Battini, Nieri, Grasseschi (85’ Pisano), Fioravanti, Michelotti, Lamberti, Fedi (91’ Tolaini), Cerboni (70’ Meucci), Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Nigro, Pagliai, Tramacere, Lelli, Bosco, Masoni. All. Petroni.

Arbitro: Noto di Pisa (coadiuvato da Mongelli di Pisa e Seneviratna di Pontedera). Reti: 8’ aut. Citti; 9’ aut. Nieri; 60’ Lamberti.

LAMPORECCHIO – La Real Cerretese doveva vincere per accedere al quadrangolare finale dei play-off di Promozione e così è stato. Prestazione sontuosa dei biancoverdi, che non concedono nulla agli avversari e con un secondo tempo di gran livello si prendano la qualificazione. Sul neutro di Lamporecchio la gara non tarda ad accendersi per due clamorosi autogol. Prima all’8’ Citti non controlla un retropassaggio di un compagno e finisce per raccogliere il pallone in rete. Passa un minuto e dall’altra parte succede lo stesso: Nieri non si capisce con Battini e così l’appoggio verso il proprio portiere si trasforma nella rete dell’immediato pareggio del Pietrasanta. A questo punto la partita procedi sui binari dell’equilibrio con la Real Cerretese che prova a fare qualcosa in più, mentre il Pietrasanta cerca di rallentare il gioco, consapevole della possibilità di passare il turno anche con un pareggio per il miglior piazzamento nella stagione regolare. Così, la prima frazione si chiude senza sussulti, né da una parte né dall’altra.

Dopo l’intervallo, invece, rientra in campo una Real Cerretese decisamente più brillante, che nel primo quarto d’ora schiaccia i versiliesi nella propria metà campo. Bouhafa si divora il possibile vantaggio calciando addosso a Citti da due passi dopo un bel traversone di Melani, ma in uno di una serie di corner calciati dagli uomini di Petroni, lo stesso bomber biancoverde pennella un perfetto crosso per l’imperioso incornata di Lamberti, che non lascia scampo al portiere del Pietrasanta. Da questo momento in poi la partita diventa più equilibrata, ma nonostante gli sforzi profusi il team di Della Bona non riesce mai ad impensierire seriamente Battini. Anzi, è più la Real Cerretese ad andare vicina al terzo gol con una delle sue micidiali ripartenze: Melani si incunea in area e calcia sul palo più lontano, ma Citti si oppone con un prodigioso intervento. Al triplice fischio resta comunque il 2-1 per i ‘medicei’ che ora attendono il sorteggio per sapere chi affronteranno tra San Miniato Basso, Antella e Grassina. Solo la vincente delle due semifinali andrà diretta in Eccellenza.

Si.Ci.