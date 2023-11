Appendice. "Atleta squalificato». Presentato il ricorso

Vittoria con giallo. La partita tra Follonica Gavorrano e Livorno potrebbe proseguire nelle aule della giustizia sportiva.

Infatti la società biancorossoblù del presidente Paolo Balloni ieri sera ha annunciato ricorso, avendo giocato tra le fila del Livorno un giocatore squalificato (Gianmarco Bassini).

Quest’ultimo, infatti, ha giocato tutti e novanta i minueti, ma il suo nome risulta tra gli squalificati per una gara per recidiva in ammonizione nel comunicato ufficiale della Lega Nazionale serie D del 22 novembre scorso.

In questo caso quindi sembrano esserci tutti gli estremi per il reclamo del Follonica Gavorrano.