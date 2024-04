Appuntamento. Campionati italiani degli ingegneri

I campionati italiani di calcio ingegneri si svolgeranno a Grosseto: 72 squadre iscritte, divise nei tornei di calcio a 11 (30 partecipanti), calcio a 8 Over 40 (31 partecipanti) e calcio a 5 Over 50 (11 partecipanti), per un totale di circa 2000 ingegneri, che si ritroveranno nel capoluogo maremmano da giovedì 6 a sabato 8 giugno e, per le squadre che si qualificheranno alla seconda fase, da giovedì 5 a domenica 8 settembre. Diverse le novità che caratterizzeranno questa edizione dei campionati. Le più importanti riguardano i torneo di calcio a 8 e calcio a 5; nella manifestazione Over 40 passano, in ragione dall’elevato numero di iscrizioni, da 8 a 16 le squadre che disputeranno la seconda fase di settembre, mentre nel calcio a 5, per la prima volta, ci sarà una seconda fase, che vedrà disputare una final four tra le prime quattro della prima fase. Nel torneo di calcio a 11 le 30 squadre iscritte sono state raggruppate in 8 gironi, 6 da 4 squadre e 2 da 3. Accederanno alla fase di settembre le prime due squadre di ciascun girone.