Aquila: Stefoni e Artini si preparano. Le scelte di Calori. C’è Boiga dall’inizio?

di Giustino Bonci

La ricetta per far bene nella gara da sempre più sentita? La coesione del gruppo e il ruolo fondamentale di chi, in questa fase, gioca meno degli altri. A rimarcarlo, già nell’immediato dopopartita con il Follonica Gavorrano, è stato l’allenatore del Simone Calori che, in vista del derby di San Giovanni ha sottolineato l’importanza decisiva di quanti, in un gruppo tornato finalmente numeroso "lavorano con impegno e sono i primi ad incoraggiare i compagni utilizzati più di frequente". Tutti uniti per la causa, dunque, in casa rossoblù, nell’intento di onorare al meglio una sfida che da sempre può etichettare in meglio o in negativo anche un intero torneo. Di sicuro sulla sponda aquilotta c’è la consapevolezza di dover affrontare un impegno severo e si prevede una partita combattuta. Del resto, come ha ripetuto dopo il pareggio di domenica scorsa con i grossetani lo stesso presidente Angelo Livi, gli azzurri sono stati rigenerati dalla cura di Atos Rigucci, uno dei tanti ex sui due fronti e forse il tecnico che ha guidato più a lungo i rossoblù, sedendosi consecutivamente in panchina dal 14 novembre 2014 al 30 giugno 2018.

In settimana, dal canto loro, i ragazzi diretti da Calori si sono concentrati su due aspetti, ovvero sulle criticità emerse pur nella prestazione di ottimo livello con i maremmani: i palloni inattivi, sui quali più volte sono stati subiti gol evitabili quanto decisivi per il risultato, e l’incisività in attacco. Troppe, infatti, le occasioni non concretizzate sotto porta. Capitolo schieramento. All’Aquila mancherà per squalifica lo stopper Leonardo Francalanci e il candidato principale alla sostituzione, al fianco dell’ex viola Cellai, è Mattia Stefoni. Una seconda opzione sarebbe Tommaso Artini.

Per il resto logica vorrebbe la conferma per dieci undicesimi degli uomini scesi sul terreno in avvio con il Follonica Gavorrano, disposti secondo il modulo 4-4-2. Un assetto che in fase di possesso, a dire il vero, per l’avanzata di Boncompagni e Rufini, diventava quasi un 4-2-4. Vedremo, tuttavia, solo in extremis se le scelte del trainer rossoblù saranno improntate ad una maggiore prudenza o se verrà riproposto un canovaccio tattico apparso efficace di fronte ad uno dei team più forti del girone. D’altronde Calori terrà tutti sulla corda sino all’ultimo anche perché non mancano i calciatori che si contendono una maglia.

Uno di questi è Nicolas Boiga, spesso utilizzato nella ripresa o nel finale e che, invece, ha le carte in regola con la sua capacità di saltare l’uomo per spaccare la partita. Quanto ai tifosi montevarchini potranno acquistare il biglietto per la curva ospiti, unico settore loro riservato al Fedini, anche questo pomeriggio, esclusivamente nella sede aquilotta di via Gramsci dalle 16 alle 19, termine tassativo per la prevendita iniziata giovedì. Ieri sera erano poco più di 300 i tagliandi venduti.