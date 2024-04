"Aquilotte in cerca del quinto successo consecutivo contro il Real Meda: obiettivo quinto posto e Coppa Italia"

Ritorna il campionato per le aquilotte dopo la sosta pasquale. Contro il Real Meda si va a caccia del quinto successo consecutivo per tentare di agganciare il quinto posto ora distante solo 4 punti. E con la Coppa Italia tra gli obiettivi stagionali. Il via alle 15,30 al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra con direzione di Tommaso Bassetti di Lucca, assistenti lo spezzino Guido Junior Cucchiar e Simone Colella di Imperia. Convocate per il delicato impegno Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Sansevieri e Vacchino. Assenti le lettoni Tumane infortunata e Scukca in nazionale under 20. Al seguito con il mister Morbioni, il vice Erbetta, i preparatori Solinas e Berretti, preparatore portieri Aliboni, i dirigenti Alberti e Pagano, la fisio Caracappa. Guidano il gruppo il presidente Gogu e il patron Conte.

M.Z.