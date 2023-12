Arbitri. Al ’Benelli’ domenica fischia. Colaninno di Nola

Nessun precedente con il Rimini. Uno con la Vis Pesaro, proprio in questa stagione, per l’arbitro Filippo Colaninno. Il fischietto della sezione di Nola è stato designato ad arbitrare i novanta minuti di domenica sera al ’Benelli’ (calcio d’inizio alle 20.45). L’arbitro campano i biancorossi di Piazzale del Popolo non l’hanno mai incrociato lungo il proprio cammino in questa stagione, ma anche nelle scorse. Una sola volta la Vis, nei primi giorni dello scorso mese di ottobre in Coppa Italia. Esattamente nel primo turno preliminare sul campo della Recanatese. Finì 3-1 per i biancorossi marchigiani con relativo passaggio del turno per la Vis. Colaninno domenica sera sul sintetico di Pesaro sarà assistito da Damiano Caldarola della sezione di Asti (il primo guadalinee non è stato ancora designato). Quarto uomo Alessio Amadei della sezione di Terni.