Arbitri. Al ’Massimino’ fischia Galipò

Sarà la prima volta domani sera a Catania tra Simone Galipò e il Rimini. Per il match della semifinale di ritorno al ’Massimino’, infatti, è stato designato il fischietto della sezione di Firenze che i biancorossi non hanno mai incrociato fin qui. Un solo precedente con il Catania, proprio in questa stagione, nella sconfitta casalinga di campionato contro il Crotone (1-0). Galipò domani sera scenderà sul terreno del ’Massimino’ insieme agli assistenti Giorgio Ravera di Lodi e Alessandro Parisi della sezione di Bari. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Un’ora e mezza prima di Catania-Rimini (calcio d’inizio alle 20.30) si giocherà l’altra semifinale di ritorno, quella in programma all’Euganeo tra il Padova e la Lucchese (1-0 per i toscani all’andata) e a dirigere il match sarà, incroci del destino, il fischietto della sezione di Rimini, Andrea Zanotti insieme agli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e-Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale Luca De Angeli di Milano.