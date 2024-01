Arbitri. Al ’Neri’ dirige. Djurdjevic di Trieste

Un precedente ai playoff di serie D e uno in Coppa Italia di C. Aleksandar Djurdjevic domani il Rimini lo incrocerà per la terza volta nel giro di quattro stagioni. La prima nel 2021: Aglianese-Rimini spareggi in D con la vittoria dei toscani per 2-0. Poi due stagioni dopo le strade si incrociano nuovamente in Coppa Italia di C: Ancona-Rimini 0-1 con gol di Santini. Domani, però, sarà la prima volta al ’Neri’ per il fischietto di Trieste. Che il Pineto, avversario di turno del Rimini, non lo ha mai incrociato. Insieme a Djurdjevic ci saranno gli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Davide Di Dio della sezione di Caltanissetta. Quarto uomo Luca Selvatici di Rovigo. Intanto, passando al campionato Primavera 3 al quale partecipano i giovani biancorossi, nella giornata di oggi, la 16esima, la squadra di mister Brocchini osserverà il proprio turno di riposo osservando da lontano i risultati sugli altri campi.