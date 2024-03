Arbitri. Al ’Neri’ domani fischia Di Reda

Un solo precedente in serie D nella stagione 2021-2022. Un ricordo sicuramente piacevole quella vittoria di misura, firmata da Gabbianelli, sul campo del Borgo San Donnino a fine ottobre, nel girone d’andata di quel campionato che poi si chiuse in maniera trionfale. Con il ritorno nel calcio professionistico. A distanza di parecchio tempo, e con un salto di categoria in mezzo per tutti, il Rimini domani sera al ’Romeo Neri’ ritrova Antonio Di Reda. Il fischietto della sezione di Molfetta è stato designato a dirigere i novanta minuti che i biancorossi (calcio d’inizio alle 20.45) giocheranno contro il Pescara. Pescara che, al contrario del Rimini, l’arbitro pugliese domani sera in Romagna lo incrocia per la prima volta. Insieme a Di Reda al ’Romeo Neri’ ci saranno gli assistenti Daljit Singh di Macerata e Marco Roncari della sezione di Vicenza. Quarto uomo Francesco Masi della sezione di Pontedera.