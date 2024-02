Arbitri. Al ’Neri’ domenica dirige il lombardo. Marco Peletti

Un solo precedente in serie D. Ora le strade del Rimini e quelle dell’arbitro Marco Peletti tornano a incrociarsi. Il fischietto della sezione di Crema è stato designato a dirigere i novanta minuti di domenica al ’Romeo Neri’ contro il Pontedera (calcio d’inizio alle 18.30). Peletti, nella stagione 2021-2022 diresse il derby che i biancorossi, allora guidata da mister Gaburro, giocarono in casa del Forlì. Derby vinto dal Rimini grazie alla rete realizzata da Carboni. Un precedente anche con il Pontedera, ma ben più recente. Nel dicembre scorso Peletti diresse la gara che i toscani giocarono e vinsero (1-0) sul campo dell’Ancona. Il fischietto della sezione di Crema domenica al ’Neri’ sarà in compagnia degli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Andrea Rizzello della sezione di Casarano. Quarto ufficiale: Paolo Grieco di Ascoli Piceno.