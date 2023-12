Arbitri. Al ’Nespoli’ fischia Madonia

Un solo precedente, la passata stagione, nei novanta minuti al ’Neri’ contro la Torres nel girone d’andata. Match che si chiuse con un pareggio (1-1) con la rete biancorossa realizzata, neanche a dirlo, da Claudio Santini. Domani il Rimini, nel recupero della 14esima giornata in casa dell’Olbia, ritrova Dario Madonia. Il fischietto della sezione di Palermo in Sardegna sarà assistito da Federico Linari di Firenze e Maurizio Barbiero di Campobasso. Quarto uomo Enrico Cappai di Cagliari. Un precedente con Madonia anche per l’Olbia, nella stagione 2020-2021 quando i sardi erano stati inseriti nel girone A della serie C. E anche quel match nel quale l’Olbia affrontava il Lecco lontano dalla Sardegna si chiuse con un pareggio (1-1). Restano in tema di recuperi oggi c’è Pescara-Pontedera (inizio alle 18.30) e domani anche Virtus Entella-Juventus Next Gen (inizio alle 20.30).