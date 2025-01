Arbitri. Al Provinciale fischia. Dario Di Francesco

Nessun precedente con il Rimini. La strada dei biancorossi e quella di Dario Di Francesco domani sera si incrocerà per la prima volta allo stadio Provinciale di Trapani. Il fischietto della sezione di Ostia Lido è stato designato a dirigere la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia in programma in Sicilia (calcio d’inizio alle 20.30). Insieme a Di Francesco al Provinciale domani sera ci saranno gli assistenti Manuel Marchese di Pavia e Luca Capriuolo della sezione di Bari. Il quarto ufficiale sarà Marco Di Loreto della sezione di Terni. Un solo precedente, invece, tra l’arbitro laziale e il Trapani di Eziolino Capuano. Proprio in questa stagione e proprio al Provinciale. Era il 29 settembre e il Trapani, allora allenato da mister Aronica, non lasciò scampo alla Turris (4-0 con il tris del pericolosissimo Lescano e il gol di Karic.